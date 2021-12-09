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المرور بغزة تنظم فعالية توعوية لأطفال الصم والبكم

09 كانون أول / ديسمبر 2021 10:44

نظم قسم الإرشاد المروري في الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة بمشاركة شرطة مرور محافظة غزة، وبالتعاون مع جمعية المجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق، وجمعية أطفالنا للصم فعاليةً توعوية لأطفال الصم والبكم.

وذكر قسم الإرشاد المروري أن الفعالية تمت عبر مخاطبة لمجموعة تضم "20" طفلاً بلغة الإشارة للسائقين حول السلامة على الطريق، وكيفية تجنب حوادث الطرق وقطع الطريق العام بأمن وسلام.

وبيّن الإرشاد المروري أن الفعالية تهدف إلى تذكير ومعايشة فئات المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما الصم والبكم حول طبيعة الاجراءات المتعلقة بقواعد السير والسلامة المرورية.

جدير بالذكر أن قسم الإرشاد المروري في الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة يواصل جهوده التوعوية في كافة الأُطر والمؤسسات التعليمية للتوعية من حوادث السير المرورية، وتعليم فئات المجتمع وتثقيفهم حول قواعد السير الآمنة على الطريق تفادياً للحوادث وحفظاً للأرواح والممتلكات.

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