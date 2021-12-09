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كلية الدعوة الاسلامية بالأوقاف تنظم لقاءً مع طالباتها

09 كانون أول / ديسمبر 2021 10:47

غزة- الرأي

نظم قسم شؤون الطالبات في كلية الدعوة الإسلامية فرع الوسطي التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لقاءً مفتوحاً مع طالباتها، بحضور عميد الكلية عبد الله أبو عليان، والنائب الأكاديمي أحمد مشتهى، والنائب الإداري عادل الهور، وذلك في إطار اشراك الطالبات في رؤية النهوض والارتقاء بالكلية.

وأكد أبو عليان سعي اداراته لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الكلية من خلال اشراك الطلبة والطالبات فيها، منوهاُ بأن المثابرة والاجتهاد وتلقي العلم الشرعي أساس الانطلاق في منارات الهدي والصلاح، وفي الحياة العملية والمهنية على حدِ سواء.

وأِشاد أبو عليان ونائباه بدور الطالبات والتزامهن بتوجيهات الكلية، وحرصهن على تمثيل الكلية بأفضل صورة.

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