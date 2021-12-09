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الصحة: أكثر من 5 آلاف عملية جراحية أجريت خلال نوفمبر

09 كانون أول / ديسمبر 2021 11:03

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة في غزة إن كوادرها الجراحية في مختلف مستشفيات محافظات قطاع غزة، تمكنت خلال شهر نوفمبر من العام 2021 من إجراء أكثر من 5 آلاف عملية جراحية في التخصصات الجراحية المختلفة، من بينها العديد من العمليات الجراحية المعقدة والكبرى والنوعية.

وذكر تقرير صادر عن وحدة نظم المعلومات الصحية بوزارة الصحة، إلى أن العمليات الجراحية شملت كافة التخصصات الجراحية كالجراحات العامة وجراحات العظام وجراحات العيون والعمليات النسائية وغيرها من التخصصات المختلفة.

ولفت التقرير إلى أن من بين العمليات النوعية التي تم اجراءها إجراء عملية زراعة شريانيين تاجيين لستينية بواسطة طاقم جراحة القلب المفتوح في مجمع الشفاء الطبي، وإجراء عدد 10 عمليات للمسالك البولية باستخدم تقنية تنظير البطن في بإشراف استشاري جراحة المسالك د. طلعت العطار في ذات المجمع، إلى جانب إجراء 12 عملية للكسور المعقدة بواسطة وفد بريطاني في مجمع ناصر الطبي، إلى جانب العديد من العمليات النوعية في التخصصات المختلفة في مستشفيات قطاع غزة.

كما بين التقرير إلى أن العمليات شملت نحو 2042 عملية جراحية طارئة ونحو 2046 عملية مجدولة، فيما بلغت عمليات القسطرة القلبية نحو 304 عملية قسطرة قلبية، كما بلغت عدد عمليات الولادات القيصرية نحو 928 عملية جراحية.

كما أشارت الوزارة في تقريرها إلى أنها تعمل وعلى مدار الساعة في سبيل تطوير أقسام العمليات الجراحية في مختلف مشافي القطاع من خلال تعزيزها بالتجهيزات الجراحية اللازمة، وذلك بالتعاون مع شركاءها من المانحين، وذلك في إطار ضمان استمرار وتحسين الخدمات الجراحية والتي يعتمد عليها المواطنين بشكل أساسي في قطاع غزة.

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