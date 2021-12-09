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خانيونس: جولة تفقدية لمشاريع تطوير المربعات الداخلية في حي الأمل

09 كانون أول / ديسمبر 2021 11:17

خانيونس- الرأي

أجرى وفد من بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة جولة تفقدية لمشاريع تأهيل المربعات الداخلية الواقعة في حي الأمل غرب المدينة والجاري إعادة تأهيلها من خلال لجنة تعزيز الصمود المجتمعي، ولجنة الحي وبمشاركة واسعة من الأهالي.

وشارك الجولة رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومسئول لجان الأحياء أسامة سلامة، والمهندس بدائرة المشاريع محمد أبو الحصين، ورئيس لجنة حي الأمل محمود كُلاب، ومنسق لجنة تعزيز صمود حي الأمل عماد الجبري.

وخلال الجولة أثنى البطة على دور عمل لجنتي الحي وتعزيز الصمود ومشاركة السكان في إعادة تأهيل وتجميل المربعات الداخلية للحي ومساهمتهم المادية والمعنوية والتي أفضت إلى حالة من التعاون والتلاحم المجتمعي، معتبرًا إياها تجربة رائدة تؤسس إلى المزيد من التعاون البناء لخدمة أهلنا وشعبنا في ظل الوضع الراهن.

ومن جانبهما شكرتا لجنتي الحي وتعزيز الصمود جهود بلدية خان يونس بمساهماتها الكريمة في دعم مسيرة التطوير وتأهيل حي الأمل بكافة مرافقه سيما المربعات الداخلية، والتدخلات الطارئة لتطوير الشوارع الرئيسية بالحي.

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