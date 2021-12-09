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الشرطة: عقد محاضرات توعوية جول مخاطر الابتزاز الالكتروني

09 كانون أول / ديسمبر 2021 11:29

خانيونس- الرأي

نظمت شرطة محافظة خان يونس بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي سلسلة محاضرات توعوية لعناصر مراكزها وإداراتها الفرعية حول موضوع "مخاطر الابتزاز الالكتروني وسبل الوقاية منه.

وذكر المُقدم أحمد الأغا رئيس قسم التخطيط والتطوير بشرطة محافظة خان يونس أن هذه السلسة من المحاضرات ستستهدف ضباط وأفراد مراكز الشرطة الخمسة وكذلك الدوريات المركزية وشرطة البلديات على مدار أسبوع كامل.

وقدّم الرائد محمود اليازوري من مرتبات جهاز الأمن الداخلي شرحاً حول أساليب تعرض الأشخاص إلى الابتزاز الإلكتروني من قبل المبتزين، مقدماً النصح والإرشاد حول كيفية التعامل في مثل هذه الحالات، مؤكداً أن القضايا يتم التعامل معها بسرية تامة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.

وفي نهاية المحاضرة تحدث المقدم حسام أبو عليان من مرتبات دائرة الأمن الخاص بشرطة خان يونس حول عدة تعليمات مستديمة تخص قواعد الضبط والربط العسكري وخصوصاً في حالة استخدام الانترنت ومواقع التواصل الالكتروني.

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