تربية الوسطى تنظم مسابقة الاستعراض الفني للطالبات

الوسطى- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى مسابقة الاستعراض الفني للطالبات، ضمن خطة الأنشطة التربوية للعام 2021/2022م، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى أ. هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية أ. محمد حمدان و رئيس قسم الأنشطة أ. عبد الجليل غراب ومشرفة النشاط الكشفي بقسم الأنشطة أ. سلوى الكرد، ومعلمات التربية الرياضية والمدارس المشاركة في الاستعراض، وذلك بالصالة الرياضية المغطاة بمدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات. وفي كلمته رحب مدير التربية والتعليم بالمشاركين وقال أن مديرية الوسطى تهتم بالجانب الرياضي والثقافي والفني في شخصية الطلاب لأنها جزء أساسي من بناء الشخصية السليمة والصحية، وأوضح حرص المديرية على تنفيذ هذه الأنشطة المختلفة في المدارس بما ينعكس صورة إيجابية على العملية التعليمية باعتبارها نشاطًا موازيًا لها، وأضاف ان هذه المسابقات تعمل على اكتشاف مهارات الطلبة في مختلف النواحي والعمل على تطويرها. رئيس قسم الأنشطة أ. عبد الجليل غراب أشاد بالمدارس المشاركة وبالمعلمات على هذا التدريب وهذا الأداء المتميز من قبل الطالبات المشاركات في العرض، وعبر عن إعجابه بالفقرات الاستعراضية التي قدمتها الفرق المشاركة في المسابقة. وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي، حيث فازت مدرسة عين الحلوة الأساسية المشتركة بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت مدرسة مساعد العازمي الأساسية، وبالمركز الثالث مدرسة رودلف فالتر الأساسية المشتركة.