شرطة الشاطئ تُنظم زيارة لمكتب التشريعي بمحافظة غزة

نظّم مدير مركز شرطة الشاطئ مقدم نهاد مهنا زيارة لمكتب نواب التشريعي بمحافظة غزة
وكان في استقبالهم الدكتور مروان أبو راس والدكتور أحمد أبو حلبية .
وأكد الطرفان على أهمية مثل هذه الزيارات من أجل العمل على تعزيز أوضاع المراكز وتوفير والاحتياجات اللازمة وإزالة المعيقات من أجل المصلحة العامة.
وأطّلع مهنا وفد التشريعي على طبيعة عمل المركز والخدمات التي يقدمها للمواطنين وعدد الشكاوى التي يستقبلها المركز وآلية حلها.
بدورهم شكر نواب المجلس التشريعي الجهود التي يقوم بها المركز، مثنياً على دور الشرطة في خدمة المواطنين وتقديم كافة الحلول التي من شأنها حفظ أمن المواطنين وأمانهم.