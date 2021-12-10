اليازوري: الارشاد الزراعي جزء أصيل لتجويد المنتج

غزة-الرأي

أكد د.أيمن اليازوري وكيل وزارة الزراعة، أن الإرشاد الزراعي جزء أصيل وأساسي من عمل وزارته، مشيراً إلى أن الوصول للمزارعين وإرشادهم بالعمليات الزراعية الصحيحة هو من أولويات عملهم ومن السبل الكفيلة بتجويد المنتج والتأكد من أمانه.

وتطرق اليازوري خلال اجتماعه بهيئة الوزارة الخميس، إلى خطة وزارة الزراعة خلال المرحلة المقبلة لتكثيف الجولات الإرشادية على المزارعين والمربين، لافتاً إلى أنه سوف يتم القيام بحملة مركزة للوقاية والإرشاد فيما يتعلق بالمبيدات .

ونوه إلى أنه سوف يتزامن مع الحملة سالفة الذكر، خطة إعلامية لحث المزارعين على الاستخدام الآمن للمبيدات وفترة أمان المنتجات قبل تسويقها، داعياً إلى تكاثف كل الجهود الأهلية والمجتمعية من أجل تحقيق هذا الهدف.

كما ناقش اليازوري مع مدراء الإدارات المختصة لوزارته، السبل الكفيلة بالمحافظة على الأراضي التي تمثل مورداً زراعياً استراتيجياً، مبيناً أهمية إجراء مسح كامل للأراضي غير المستغلة من حيث خواص التربة والمياه وخلافه.

