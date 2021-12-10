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السياحة تستضيف ممثل التعاون السويسري في موقع القديس هيلاريون

10 كانون أول / ديسمبر 2021 07:53

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غزة-الرأي

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة عن مجلس التعاون السويسري في موقع القديس هيلاريون في مدينة النصيرات وسط القطاع حيث أجرت جولة تفقدية في الموقع واطلعت على أعمال الصيانة والترميم
بدورها اوضحت وحدة العلاقات العامة بالوزارة ان ممثلة مجلس التعاون السويسري السيدة "ماري" قامت بزيارة موقع القديس هيلاريون وتم مرافقتها في جولة واسعة داخل الموقع وقام المرشد الأثري بتقديم شرحا وافيا عن تاريخ الموقع، وأهميته التاريخية ومراحل التطوير والترميم التي مر بها باعتباره معلماً للأجيال المتعاقبة ولاستقبال الزوار .
واطلعت مارى على أعمال الصيانة والترميم والتنقيب في الموقع، والتي بدأت منذ العام ٢٠١٧م، بإشراف ودعم من منظمة الإغاثة الأولية الدولية والمدرسة الفرنسية والتي اعادت للموقع قيمته الحضارية واصبح مزاراً للمئات من المهتمين يومياً .
من جانبها ،أكدت السيدة ماري على دعم مجلس التعاون السويسري للجهود التي تبذل من اجل الحفاظ على المواقع الاثرية وتطويرها، لتبقى شاهده على العصور التي انشات بها، وثمنت جهود الوزارة في تطوير الموقع الأمر الذي اسهم في اعاده ترميمه وحمايته، واعاده الحياه له .
 

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