ديفيد لويز يضرب شباك بازل السويسرى فى الدوري الأوروبى

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج "تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

مواجهات تشيلسي دائما تتسم بالندية والقوة وشهد لقاء تشيلسى مع بازل هدفا تاريخيا للنجم البرازيلى ديفيد لويز لاعب تشيلسى السابق والذى سجله فى شباك النادى السويسرى عام 2013، ليمنح البلوز الفوز بنتيجة 2-1، فى الدقيقة 94 من مباراة ذهاب الدور نصف النهائى من منافسات الدوري الأوروبي.

ويعد ذلك الهدف من أهم الأهداف التى سجلها النجم البرازيلى فى مسيرته الكروية، إذ أنه سدد كرة صاروخية اخترقت الحاجز البشرى لفريق بازل، خلال الدقيقة 94 من عمر المباراة، ليمنح البلوز الفوز، الذى عزز موقفهم فى مباراة الإياب، واستطاعوا أيضا الفوز بنتيجة 3-1 ليعبروا بسهولة لنهائى البطولة، وتوجوا باللقب على حساب بنفيكا البرتغالى فى المباراة النهائية.