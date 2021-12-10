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تعرف على ملوك العلامة الكاملة فى دورى أبطال أوروبا

10 كانون أول / ديسمبر 2021 08:01

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انضم ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، وأياكس أمستردام الهولندي إلى الأندية أصحاب العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات عبر تاريخ دورى أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، بعد نجاحهم في تحقيق الفوز خلال جميع المباريات.   

وقاد النجم المصرى محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق رقم قياسي للأندية الإنجليزية فى دورى أبطال أوروبا، بعد فوزه الثمين على مضيفه ميلان الإيطالي مساء الثلاثاء بنتيجة 2 - 1، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب "سان سيرو".

وأصبح ليفربول أول فريق إنجليزي يحقق العلامة الكاملة خلال مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا.

ونجح أياكس الهولندي في تحقيق الفوز بجميع مبارياته الستة التي خاضها في مرحلة المجموعات، وتصدر المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة.

كما حقق بايرن ميونخ العلامة الكاملة أيضا عن المجموعة الخامسة للمرة الثانية فى تاريخه معادلا إنجاز ريال مدريد. 

ونستعرض في التقرير التالى الأندية أصحاب العلامة الكاملة في تاريخ دورى الأبطال:

ميلان موسم 1992 – 1993.

باريس سان جيرمان موسم 1994 – 1995.

برشلونة موسم 2002 – 2003.

ريال مدريد موسم 2011 – 2012.

ريال مدريد موسم 2014 – 2015.

بايرن ميونخ موسم 2019 – 2020.

ليفربول موسم 2021 – 2022.

أياكس موسم 2021 – 2022.

بايرن ميونخ 2021 - 2022

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