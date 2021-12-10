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فيرمينو يعود ومحمد صلاح يتألق فى تدريبات ليفربول قبل مواجهة أستون فيلا

10 كانون أول / ديسمبر 2021 08:03

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شارك البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب فريق ليفربول فى تدريبات الريدز استعداداً للمباراة المرتقبة أمام أستون فيلا التي ستقام في الخامسة مساء السبت على ملعب "الأنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021 / 2022.

وظهر الدولي المصري محمد صلاح في التدريبات الجماعية لنادي ليفربول، وبدا مبتسما خلال غالبية أوقات المران ما يؤكد جاهزيته الفنية والبدنية بعد تحقيقه العديد من الأرقام القياسية محلياً وقارياً.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفاً بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

كما يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي برصيد 7 أهداف سجلها خلال مشاركته في دور المجموعات.

وخاض ليفربول التدريبات الجماعية تحت الأمطار التي هطلت على مركز تدريب أكسا وسط حالة من الحماس الشديد من جانب اللاعبين.

ويأمل فريق ليفربول في الانقضاض على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أنه يحتل الوصافة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويحتل ليفربول المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 34 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 35 نقطة.

وتوج ترينت ألكسندر أرنولد بجائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر نوفمبر الماضى، بعد المستويات الرائعة التي قدمها.

وخاض أرنولد مع ليفربول خلال شهر نوفمبر الماضى 4 مباريات، بواقع 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، سجل هدف وصنع 4 أهداف، بجانب مباراة واحدة في دورى أبطال أوروبا وصنع هدفين.

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