انستجرام يعيد موجز التسلسل الزمنى للمستخدمين

يقول Instagram إنه يعيد موجز التسلسل الزمني بحيث يمكن للمستخدمين بسهولة رؤية أحدث المشاركات أولاً وبالترتيب الذي تمت مشاركتها به، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

وتخلت الشركة المملوكة لفيسبوك عن الميزة فى عام 2016 لصالح خلاصة تم إنشاؤها بواسطة الخوارزمية، والتي تظهر المشاركات التي تعتقد أنك ستعجبك أكثر، وستبقى الخوارزمية كخيار عرض بديل، ربما بنمط آخر يتم تجربته مع المفضلة تسمى المفضلة.

وقال الرئيس آدم موسيري، في حديثه في جلسة استماع لمجلس الشيوخ أمس الأربعاء، كانت مهتمة بشكل أساسي بكيفية تخطيط Instagram لتحسين سلامة ورفاهية المستخدمين الأصغر سنًا: "نحن نعمل حاليًا على نسخة من موجز زمني نأمل إطلاقه بعد عام." وتم نشر تغريدة لاحقًا بواسطة حساب Comms للشركة، قائلة إن Instagram يعمل على تقديم عدة طرق جديدة للناس لعرض خلاصاتهم.

وقالت التغريدة: "لقد كنا نجرب مع المفضلة، وهي طريقة يمكنك من خلالها تحديد من تريد أن ترى منشوراته أعلى ، ونحن نعمل على خيار آخر لرؤية المنشورات من الأشخاص الذين تتابعهم بترتيب زمني".

وكررت أنه من المحتمل أن يقدم مجموعة من الطرق للأشخاص لعرض خلاصاتهم، والتي من المفترض أن تشمل أيضًا النظام الذي تم إنشاؤه بواسطة الخوارزمية والذي يستخدمه Instagram حاليًا.

ويعكس قرار Instagram بإعادة تقديم موجز زمني خطوة مماثلة قام بها Twitter في عام 2019 مثل Instagram ، تخلت Twitter عن موجزها الزمني منذ حوالي ست سنوات لصالح واحدة مدعومة بخوارزمية ظهرت على السطح "أعلى التغريدات".

لسنوات، تذمر الكثير في مجتمع Twitter من فقدان الخلاصة القديمة، مما دفع Twitter إلى إعادته قبل عامين.

ومع ذلك، يواصل Twitter العبث بكيفية تقديمه لهذه الميزة، حيث عرض مؤخرًا للمستخدمين فرصة تثبيت علامة تبويب أحدث التغريدات في الجزء العلوي من الواجهة الرئيسية. يتيح لك ذلك التبديل بين أحدث التغريدات وعلامة التبويب "الصفحة الرئيسية" التي تعرض المنشورات التي تظهرها الخوارزمية.

وفى الوقت الحالي، لا يمكنك تعيين أحدث التغريدات على أنها العرض الافتراضي ، مما يجعلك تواجه إعداد الصفحة الرئيسية في كل مرة تفتح فيها التطبيق.

يبقى أن نرى ما إذا كان Instagram يقدم خلاصته الزمنية بطريقة مماثلة، وما هو واضح هو أن كلا الشركتين تفضل إعداد الخوارزمية حيث أظهرت اختبارات المقارنة السابقة أن الأشخاص الذين يستخدمون هذا الإعداد يقضون وقتًا أطول على التطبيق - مما أدى إلى المزيد من مشاهدات الإعلانات - حيث يتعرف البرنامج على نوع المنشورات التي يحبها المستخدم أكثر، لكن تحرك Instagram لإعادة الخلاصة الزمنية يشير إلى أن العديد من المستخدمين كانوا يطلبون الميزة، لذلك من الجيد أن ترى الشركة تستجيب بشكل إيجابى.