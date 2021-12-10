8 نصائح لتحسين البث المباشر على TikTok

يمكن أن يساعدك البث المباشر على تيك توك TikTok على تعزيز مشاركتك، وكذلك بناء شبكة جمهورك، ويمكنك حتى كسب بعض المال في هذه العملية من خلال نقاط الهدايا، لكن البث المباشر ليس أداة متاحة لجميع المبدعين، فسيتعين عليك تلبية متطلبات معينة للوصول إلى الخيار الموجود في التطبيق، وإليك كيفية البث المباشر على المنصة، بما في ذلك نصائح حول إنشاء بث مباشر ناجح، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



من يمكنه البث المباشر على TikTok؟

يتطلب منك TikTok أن يكون عمرك 16 عامًا على الأقل، وأن يكون لديك 1000 متابع أو أكثر لبدء البث المباشر على المنصة.



ويمكن لمنشئي المحتوى الذين يبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل ربح نقاط هدايا في هذه العملية، بينما لا يستطيع الصغار ذلك.

كيفية البث المباشر على TikTok

1. افتح تطبيق TikTok الخاص بك وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.



2. اضغط فوق علامة + + الموجودة في منتصف الجزء السفلي من الشاشة.



3. اضغط على زر Live الموجود بجوار خيار التسجيل.



4. أدخل عنوان البث المباشر ثم حدد "البث المباشر" للبدء.

نصائح لتحسين البث المباشر على TikTok

اتبع هذه النصائح لإنشاء محتوى مباشر جذاب على TikTok:

• قم بإعداد المشهد الخاص بك: تأكد من أن لديك سطح تصوير ثابتًا مع إضاءة جيدة، فعلى سبيل المثال، سيجعل المصباح الدائري البث المباشر يبدو أكثر احترافية.



• ضمان جودة الصوت: تأكد من وجود حد أدنى من الضوضاء في الخلفية، إذا كانت موجودة أصلاً، حتى لا يشتت انتباه جمهورك.



• الوقت المناسب: حاول تحديد وقت البث المباشر بناءً على الوقت الذي يُرجح وجود جمهورك فيه على التطبيق، وسيساعد هذا في زيادة عدد المشاهدات الخاصة بك.



• خذ في الاعتبار الطول: تنصح TikTok بأن تستهدف فترة زمنية مدتها 30 دقيقة.



• خطط مسبقا: جهز ما ستفعله أثناء البث المباشر لتجنب الامتدادات الطويلة لمشكلات البث.



• وسع نطاق وصولك: انشر TikTok قبل البث المباشر لزيادة فرصك في الحصول على مشاهدين جدد.



• تحقق من شبكة WiFi الخاصة بك: تحقق جيدًا من توفر اتصال إنترنت قوي مسبقًا.



• تفاعل مع جمهورك: اقرأ التعليقات ورد عليها بأفضل ما يمكنك.