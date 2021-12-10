غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2132) الجمعة 10/12/2021

أخبار فلسطينية﻿

الفصائل الفلسطينية تنتظر ردود الوسطاء الأخيرة قبل “التصعيد”.. ولبيد يعرض في القاهرة الخطة الإسرائيلية

" غزة برهوم: بمقاومتها رسمت معالم حسم المعركة الأخيرة مع "إسرائيل

فلسطين تطالب قادة الأمم المتحدة بوقف الهجمات الخطيرة لجيش الاحتلال والمستوطنين ضد المدنيين

فلسطين والأردن يوقعان 9 اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات

أخبار إسرائيلية

هآرتس: غانتس يطالب بتجميد اتفاق نقل النفط الإماراتي عبر "اسرائيل"

بينيت يدرس فرض قيود على غير المطعمين ضد كورونا

اخبار دولية

مفوض «الأونروا» يحذر من توقف خدمات اللاجئين ويعقّب: ميزانية ساعة حرب للدول المانحة تغطي العجز المالي

برلمانيون أوروبيون يدعون لإنهاء الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

“الجمعية العامة” تعتمد خمسة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة

أخبار عربية

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الصحف العربية

القدس العربي

حقيقة «خلايا حماس» في الضفة الغربية والمبالغات الإسرائيلية

منظمات حقوقية لبنانية تطالب الوكالة بزيادة حجم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين

إمعانا في سرقة الهوية.. متسابقات ملكة جمال الكون في إسرائيل يرتدين الأثواب الفلسطينية- (صور وفيديوهات)

تيك توك” يحظر صانعة محتوى بعد نشرها مقطع فيديو تسأل فيه “سيري” عن الوقت في فلسطين- (شاهد)

ترقب واستعدادات في الداخل الفلسطيني لاستقبال الشيخ رائد صلاح مع قرب إطلاق سراحه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28 فلسطينيا في الضفة الغربية

الشرق الأوسط

الكنيست يسقط مشروع قانون لطرد عائلة من يقوم بعملية مسلحة

الاهرام المصرية

الرئيس الفلسطيني يختتم زيارته لتونس

وزير فلسطيني: إنهاء الاحتلال هو الطريق الوحيد لحل المشاكل الإنسانية في فلسطين

الشروق المصرية

الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني» واتحاد المحامين العرب يبحثان بناء شراكة استراتيجية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة فلسطينيين في القدس

سعيد وعباس يشرفان على تدشين المقر الجديد لسفارة فلسطين بتونس

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يغلق بلدة حوسان ويمنع المواطنين من التنقل

قوات الاحتلال تفرج عن ست شخصيات مقدسية وتبقي على السابع

رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي يرحبون بإجراء الانتخابات المحلية

جنين: عطوة أمنية في قباطية برعاية المحافظ

نقل الأسير المضرب هشام أبو هواش إلى مستشفى “أساف هروفيه ”

“ الفلسطينية الأردنية العليا” تختتم اجتماعاتها بتوقيع 9 اتفاقيات تعاون

الحكم على مدان بتخزين مواد منتهية الصلاحية بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية

الحياة الجديدة

الإفراج عن أسير من قلقيلية أمضى 19 عاما في سجون الاحتلال

الاحتلال يغلق التحقيق ضد قاتلي الشهيد أبو سليمة بالقدس المحتلة قبل 19 ساعات

الاحتلال يمدد توقيف الطفلة نفوذ حماد قبل 18 ساعات

جريدة الأيام

توقيع 9 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات عدة بين فلسطين والأردن

بعد عزله انفرادياً.. الاحتلال يلقي بأسير مريض على قارعة الطريق

العربية الأميركية" تقرر فصل جميع الضالعين بجريمة قتل الطالب خليلية

الأردن يسحب ترشيح فيلم أميرة للأوسكار ومخرجه يعلن وقف عروضه

يوروبا ليغ: تأهل مباشر لسبارتاك وغلطة سراي على حساب نابولي ولاتسيو

الرئيس: لم تعد لدينا الطاقة للانتظار والتحمّل وسنتخذ في "المركزي" القرارات...

رحيل الكاتب والصحافي حسن البطل

مؤسسات وفصائل تنعى الكاتب حسن البطل: سيبقى مدرسة في الإعلام الفلسطيني...

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

لهذا السبب .. الإعلام العبري : أبو مازن يكذب علينا وعلى العالم

وزير العمل اللبناني: الفلسطيني يحرك الدورة الاقتصادية ولا أحد يزايد علينا بشأن التوطين

صحيفة: هذا ما تنتظره المقاومة لاتخاذ قرار استمرار برنامج التصعيد أو العدول عنه

رئيس "الشاباك" يحذّر من انهيار السلطة جراء أزمتي النقد والسيطرة

بالفيديو: مشاهد تعرض لأول مرة للأسرى الستة بعد فرارهم من سجن جلبوع بلحظات

علماء الآثار يكتشفون كيف مات العبد الذي عاش قبل 1900 عام

عرب 48

جنين: الجامعة العربيّة الأميركيّة تقرّر فصل جميع الضالعين بجريمة قتل الطالب خليلية

مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات مقدسية لـ"فجر تجديد العهد"

لبنان يتيح للاجئين الفلسطينيين ممارسة المهن المحصورة بمواطنيه

وكالة وفا

مستوطنون يعتدون على ممتلكات المقدسيين في الشي ...

حدث في مثل هذا اليوم

ý 10 تشرين ثاني (نوفمبر)

ý 2003م مئات الفلسطينيين يتظاهرون في غزة احتجاجاً على استمرار تجميد أرصدة المؤسسات الإسلامية

ý 2002م السلطة الفلسطينية توافق على خطة خارطة الطريق

ý 1999 م مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من 5% من أراضي الضفة الغربية

ý 1975 م الجمعية العمومية للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 3375 الذي يدعو إلى إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في الجهود من أجل السلم في الشرق الأوسط

ý 1975 م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 3376 حول قضية فلسطين أن الجمعية العامة إذ تشعر بقلق عميق بسبب عدم تحقيق حل عادل لمشكلة فلسطين حتى الآن، وإذ تعترف بأن مشكلة فلسطين لا تزال تعرض للخطر السلم والأمن الدوليين.

ý 1975 م الجمعية العامة تصدر القرار رقم 3379 ( الدورة 30 ) الذي تقرر فيه بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية.

ý 1975 م اقتحام مجموعة فدائية مكونة من 4 فدائيين من جبهة التحرير العربية مستعمرة كفار جلعادي وأسفرت هذه العملية عن مقتل 30 شخصاً واستشهاد الفدائيين الأربعة.

ý 1975 م خلية فدائية فلسطينية تضم أربعة مقاومين تقتحم مستعمرة "جلعاد" اليهودية وتقتل وتجرح عشرين مستوطناً.

ý 1975 م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 3379 الذي يعد الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية (ألغته بعد مؤتمر مدريد عام 1991مبضغط من الولايات المتحدة).

ý 1956 م دخل الصهاينة مدينة غزة بدباباتهم وعلى عادتهم الجبانة لجأوا إلى الخداع والحيل فقد رفعوا أعلاماً مصرية على دباباتهم فظن عامة الناس أن هذه القوات مصرية جاءت لنجدتهم وما إن صفوا لاستقبالهم حتى أطلقوا نيرات رشاشاتهم على الجموع البشرية فسقط خلق كثير ما بين شهيد وجريح وتذكر إحصائية بعثة جامعة الدول العربية أن عدد شهداء مدينة غزة 256 شهيداً وعدد الجرحى 142موعدد المفقودين 108

ý 1971م استشهاد زياد الحسيني قائد قوات التحرير الشعبية في قطاع غزة.