التنمية الاجتماعية تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجامعة الإسلامية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان قيادة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم شامل للجميع يمكن الوصول إليه ومستدام بعد كوفيد 19 بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد ، ورئيس الجامعة الإسلامية د. ناصر فرحات ، ومدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل أ. محمد غنيم ،ولفيف كبير من ذوي الإعاقة والمؤسسات الدولية والمحلية العاملة في هذا المجال وذلك في قاعة المؤتمرات بالجامعة الإسلامية .

بدوره، أكد حمد على الدور الفعال الذي تبذله وزارة التنمية الاجتماعية من اجل حصول هذه الشريحة على مستحقاتها ومساعداتها وحقوقها

وفي ذات السياق لفت حمد إلى كل المساعدات التي قدمت لهم خلال العام ،مطالبا بمزيد من الدعم والعمل المشترك مع المؤسسات الشريكة من اجل توفير حياه كريمه لهذه الشريحة

وتخلل الحفل فقرات إنشادية وعروض مسرحية ودبكات شعبية ، وتكريم للمشاركين وسط فرحة عارمة من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة .