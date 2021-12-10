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تقديرا لجهودها خلال عملها في غزة

أبو الريش يكرم نائب منسق الصحة باللجنة الدولية للصليب الأحمر

10 كانون أول / ديسمبر 2021 10:00

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غزة-الرأي

كرم وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش نائب منسق الصحة باللجنة الدولية للصليب الأحمر السيدة مونيكا جيجاكس , وذلك تقديرا لجهودها خلال فترة عملها في مكتب اللجنة بقطاع غزة , حيث أشاد د. أبو الريش بالعناوين المشتركة التي تم انجازها والاسهامات المميزة التي ساعدت في تعزيز الرعاية الصحية خاصة في أقسام الطوارئ وفي موجات جائحة كوفيد .

كما وعبر د. أبو الريش عن تقديره الى فريق البعثة في غزة والعلاقة الممتدة من العمل والتعاون في مختلف برامج التطوير الصحي , متمنيا للسيدة جيجاكس التوفيق في مهام عملها الجديدة .

وقدم د. أبو الريش درعا تقديريا للسيدة جيجاكس بحضور مدير عام التعاون الدولي د. عبد اللطيف الحاج .

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