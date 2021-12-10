الصحة تسعى لتجويد الخدمات المخبرية المقدمة للمرضى

غزة-الرأي

بحث مدير وحدة المختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة ا. شحدة برهوم تجويد عمل المختبرات، جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي ضم مجلس ادارة الوحدة ومدراء مختبرات المستسفيات ومشرفي المختبرات في الرعاية الاولية.

بدوره ، رحب ا. برهوم برؤساء الاقسام الجدد في الوحدة وتم مناقشة العديد من الملفات الخاصة بتنظيم وتجويد العمل في المختبرات والتي تطلبت تشكيل عدد من اللجان الهامة مثل لجنة اعداد دليل الاجراءات المخزنية ولجنة فنية لبنوك الدم بالاضافة الى لجنة الميكروبيولوجي.

وتم خلال اللقاء مناقشة نقل خدمات امراض الدم والاورام الى مستشفى التركي وما يترتب عليها من توفير الاحتياجات من مواد الفحص والاجهزة والقوى العاملة ولضمان سير العمل بالشكل المطلوب، كما تم تشكيل لجنة لمتابعة الملف وتحديد المطلوب.

وفي نهاية اللقاء تم عرض الخطة التشغيلية لوحدة المختبرات وبنوك الدم للعام المقبل مؤكدا على اهمية العمل وفق الخطة وتنفيذ برامجها المختلفة من اجل تحسين وتجويد وتطوير الخدمات المخبرية المقدمة.

