وكالة الرأي الفلسطينية قيادة شرطة خان يونس تستقبل وفداً من وجهاء عشيرة أبو جزر وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يختتم دورة "التوعية الأمنية" لضباط الفتوة بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية التنظيم والإدارة تعقد دورة "اعداد التقارير والمراسلات الإدارية" لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خان يونس تُنظم سلسلة محاضرات حول "الابتزاز الإلكتروني" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تسعى لتجويد الخدمات المخبرية المقدمة للمرضى وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش يكرم نائب منسق الصحة باللجنة الدولية للصليب الأحمر وكالة الرأي الفلسطينية طالع جدول خطباء المساجد بغزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تشرف علي مزرعة نموذجية للعنب قيد الإنشاء وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تتابع مزارعي الخضار وتقدم لهم الخدمات الإرشادية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة تسعى لتجويد الخدمات المخبرية المقدمة للمرضى

10 كانون أول / ديسمبر 2021 10:02

11
11

غزة-الرأي

بحث مدير وحدة المختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة ا. شحدة برهوم تجويد عمل المختبرات، جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي ضم مجلس ادارة الوحدة ومدراء مختبرات المستسفيات ومشرفي المختبرات في الرعاية الاولية.
بدوره ، رحب ا. برهوم برؤساء الاقسام الجدد في الوحدة وتم مناقشة العديد من الملفات الخاصة بتنظيم وتجويد العمل في المختبرات والتي تطلبت تشكيل عدد من اللجان الهامة مثل لجنة اعداد دليل الاجراءات المخزنية ولجنة فنية لبنوك الدم بالاضافة الى لجنة الميكروبيولوجي.
وتم خلال اللقاء مناقشة نقل خدمات امراض الدم والاورام الى مستشفى التركي وما يترتب عليها من توفير الاحتياجات من مواد الفحص والاجهزة والقوى العاملة ولضمان سير العمل بالشكل المطلوب، كما تم تشكيل لجنة لمتابعة الملف وتحديد المطلوب.
وفي نهاية اللقاء تم عرض الخطة التشغيلية لوحدة المختبرات وبنوك الدم للعام المقبل مؤكدا على اهمية العمل وفق الخطة وتنفيذ برامجها المختلفة من اجل تحسين وتجويد وتطوير الخدمات المخبرية المقدمة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جائحة "كورونا" تُفقد سيدات غزة عملهن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟