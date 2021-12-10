التنظيم والإدارة تعقد دورة "اعداد التقارير والمراسلات الإدارية" لموظفيها

غزة-الرأي

عقدت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، دورة تدريبية بعنوان "اعداد التقارير والمراسلات الإدارية" والتي تستهدف (24) منتسباً من العاملين بالهيئة، بواقع 12 ساعة تدريبية.

وتخلل الدورة التعريف بالطرق السليمة لإعداد التقارير والمراسلات، وكيفية كتابة المخاطبات والمراسلات الإدارية، وغيرها من المحاور التي تهدف إلى الارتقاء بمهارات وقدرات العاملين بالهيئة.

وتطرقت الدورة لتعريف المشاركين أيضاً بأنواع التقارير وأشكالها، ومراحل إعدادها، وآليات تنظيمها، وكذلك كيفية كتابة التقارير والمراسلات بالطرق العلمية الصحيحة، للوصول لأعلي درجات الكفاءة الإدارية والمهنية للعاملين، وتوفير الوقت والجهد أثناء أداء الأعمال والمهام الموكلة لهم.

وتأتي هذه الدورة من باب التطوير المستمر للكوادر العاملة بالهيئة لتحسين أدائهم الوظيفي وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والإدارية.