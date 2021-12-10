التوجيه السياسي يختتم دورة "التوعية الأمنية" لضباط الفتوة بالوسطى

غزة-الرأي

اختتمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطى دورة" التوعية الأمنية" بواقع 16 ساعة تدريبية لضباط الفتوة في قوات الأمن الوطني بالمحافظة الوسطى بحضور المقدم محمد جبر مدير مكتب توجيه الوسطى والمقدم محمد القصاص مدير إدارة الفتوة بالوسطى والرائد عبد الشافي أبو غرقود رئيس قسم التدريب.

وشملت الدورة التي يحاضر فيها نخبة من الأكاديميين المختصين في الشأن الأمني والفكري عدة موضوعات من بينها "مفاهيم أمنية ، أساليب التوعوية الأمنية، الأمن الفكري ، التوعية بأمن المعلومات، الأمن مسئولية الجميع ،الحس الأمني، أساليب التجنيد والإسقاط الأمني، التوعية بمخاطر التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد ضباط الهيئة أن الدورة تهدف إلى زيادة الوعي الأمني لدى ضباط الأجهزة الأمنية وتعزيز مهاراتهم وتنمية الحس الأمني والفكري لديهم وتوعية رجال الأمن حول المخاطر الأمنية.