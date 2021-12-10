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قيادة شرطة خان يونس تستقبل وفداً من وجهاء عشيرة أبو جزر

10 كانون أول / ديسمبر 2021 10:11

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غزة-الرأي

استقبل العميد علي القدرة مدير شرطة محافظة خان يونس في مكتبه وفداً من وجهاء وأعيان عشيرة آل أبو جزر في إطار التواصل المستمر مع العائلات الفلسطينية.

بدوره، رحب العميد القدرة بالوفد الزائر، مثمنًا الزيارة التي تنم عن أصالة عائلاتنا الفلسطينية، مؤكدًا قيام الشرطة بواجبها الأساسي بحماية أرواح وممتلكات المواطنين والمحافظة على حالة من الهدوء والأمن رغم كل المعيقات والأزمات التي تواجههم.

من ناحيته ،شكر علي أبو جزر في كملته ممثلاً عن الوفد الزائر قيادة الشرطة على حفاوة الاستقبال، مثنياً على جهود شرطة خان يونس في ضبط الحالة الأمنية وفتح باب التواصل مع الوجهاء والمخاتير في حل الخلافات والاشكاليات بما لا يخالف القانون حفاظاً على تماسك المجتمع.

وفي نهاية الزيارة أهدى وفد عشيرة ابو جزر درع شكر وتقدير لقيادة شرطة محافظة خان يونس على جهودهم المعطاءة في بسط الأمن وإعادة الحقوق لأصحابها.

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