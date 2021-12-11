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جول مورنينج.. الهولندى فان بيرسى يصعق آرسنال فى الدوري الإنجليزي

11 كانون أول / ديسمبر 2021 08:38

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

مباريات مانشستر يونايتد أمام أرسنال، دائما تتسم بالندية والقوة وأحرز روبن فان بيرسى لاعب مانشستر يونايتد السابق هدف مذهل فى شباك الجانرز عام 2013.

يعد هدف روبن فان بيرسى فى شباك أرسنال، بالجولة الـ11 من الدوري الإنجليزى الممتاز عام 2013، من أجمل الأهداف التى سجلها الأسطورة الهولندى، وجاء فى شباك فريقه السابق في موسمه الأول مع الشياطين الحمر.

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