مانشستر سيتي يستضيف وولفرهامبتون من أجل الحفاظ على صدارة البريميرليج

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره وولفرهامبتون في تمام الثانية والنصف من عصر اليوم السبت على ملعب "الإتحاد"، خلال المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن مان سيتي الوصول إلى مركز صدارة الدوري الإنجليزي، وسيعمل بيب جوراديولا جاهداً تحقيق المزيد من الانتصارات من أجل الحفاظ على الصدارة.

على الجانب الآخر، يبحث وولفرهامبتون عن استعادة سكة الانتصارات مرة آخرى، حيث لم يذق طعم الفوز في آخر 3 جولات، وكان آخرها خسارته القاتلة ضد ليفربول بهدف نظيف.

ويدخل رجال بيب جوارديولا المباراة بدون وجود غيابات مؤثرة مما يزيد من رغبة السيتي في تحقيق إنتصاره السادس علي التوالي في البريميرليج ومواصلة الصدارة.

وحصد بيب جوارديولا مدرب السيتزنز جائزة مدرب شهر نوفمبر بعدما قاد السيتزنز لتحقيق 3 انتصارات، قبل انتصاره الرابع في بداية ديسمبر الذي قاده لصدارة الدوري الانجليزي.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو في صدارة البريميرليج برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وفي المقابل يحتل وولفرهامتون المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

وخاضت كتيبة جوارديولا 15 جولة في الدوري الإنجليزي، نجحت في الفوز بـ11 مباراة كأكثر الفرق تحقيقاً للانتصارات حتى الآن بالمسابقة، وتلقت هزيمتين، وتعادلين.