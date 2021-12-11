آرسنال يبحث عن المربع الذهبى أمام ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي

يحل فريق ساوثهامبتون ضيفا على آرسنال في اللقاء الذى يجمعهما على ملعب الإمارات في تمام الخامسة مساء ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ارسنال المركز ال 7 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يأتي فريق ساوثهامبتون في المركز الــ 16 في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

يبحث آرسنال عن استعادة الانتصارات من أجل مواصلة المنافسة على الدخول للمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي بعدما تلقى الخسارة في الجولتين الماضيتين أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2، وإيفرتون بهدفين مقابل هدف.

في المقابل يبحث ساوثهامبتون عن العودة لتحقيق الانتصارات، خاصة أنه لم يتذوق الفوز في آخر 4 مباريات، بعد خسارته ضد نوريتش سيتي وليفربول وتعادله مع ليستر سيتي وبرايتون.