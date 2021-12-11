كيفية التعامل مع تعطل تطبيق Spotify و5 طرق لإصلاحه



قد يتعطل Spotify ولا يمكنك بدء تشغيل التطبيق، وكما هو الحال في أي تطبيق به مشكلات، قد يكون من الصعب معرفة السبب الجذري لمشكلتك بالضبط، لذلك نرصد لك 5 طرق لتحري الخلل وإصلاحه لتحل مشكلتك مع Spotify، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



اغلق ثم أعد تشغيل Spotify

في كثير من الأحيان، يمكن إصلاح التطبيق الذي يعرض رسالة خطأ أو أعطال بعلاج بسيط، فما عليك سوى إجباره على إغلاق التطبيق وإعادة تشغيله، وابدأ بإغلاق التطبيق على Android أو على iOS، ثم ابدأ التطبيق مرة أخرى بالطريقة المعتادة، فلا يستغرق الأمر سوى لحظة، وقد يحل مشكلتك.

اعد تشغيل جهازك

يمكنك إعادة تشغيل جهازك، حيث سيؤدي ذلك إلى التخلص من أي بيانات تالفة قد تتسبب في حدوث تعارض ويتيح لك البدء من جديد بعد دقيقة أو دقيقتين فقط، وتختلف إعادة تشغيل كل نوع من الأجهزة قليلاً.

تحقق من وجود انقطاع في Spotify

قبل تجربة خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الأكثر تعقيدًا أو التي تستغرق وقتًا طويلاً، من الجيد تحديد ما إذا كانت المشكلة تتعلق بخدمة Spotify، وفي هذه الحالة تحتاج ببساطة إلى انتظار استعادة الخدمة.

ولعل أسهل طريقة للتحقق من Spotify هي زيارة صفحة حالة Spotify في DownDetector، أو مجرد البحث عن "Is Spotify down" في بحث جوجل والبحث عن Downdetector في نتائج البحث.

قم بإلغاء تثبيت Spotify وإعادة تثبيته

إذا كنت لا تزال غير قادر على استخدام Spotify دون أن يعرض التطبيق رسائل خطأ أو يتعطل، فحاول إعادة تثبيت التطبيق.

إذا تعرض التطبيق للتلف أو كان هناك عدم توافق مع بعض البرامج الأخرى على الجهاز، فقد تؤدي إعادة تثبيت نسخة جديدة إلى حل المشكلة، خاصة إذا كان هناك إصدار أحدث.

اعد ضبط إعدادات الشبكة

قد تحتاج إعدادات شبكة هاتفك إلى إعادة تعيين للسماح لبعض الخدمات عبر الإنترنت مثل Spotify بالعمل بشكل صحيح.