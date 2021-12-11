واتس آب يضيف ميزة جديدة تتيح إرسال الصور لأكثر من شخص فى نفس الوقت



قد يضيف واتس آب قريبًا ميزة قد تساعد في حل واحدة من أكبر المشاكل التي يواجهها المستخدمون أثناء مشاركة الوسائط - القدرة على اختيار المستلمين قبل مشاركة ملف، وفى الوقت الحالى، عندما ترسل وسائط (صورة أو فيديو أو مستند أو ملف مشابه آخر)، يمكنك إرسالها فقط إلى الشخص الذى تجرى محادثة معه، لكن واتس آب سيتيح مستقبلا للمستخدمين إرسالها لمزيد من جهات الاتصال دون مغادرة دردشة.



وستكون قادرًا على القيام بذلك في الدردشة الفردية وكذلك في الدردشة الجماعية، وهذا يعني أنه إذا كنت ترسل وسائط إلى مستخدمين من مجموعة واحدة، فيمكنك اختيار قائمة المستلمين لتضمين بعض الأشخاص من مجموعات أخرى أيضًا، وهذا يعني أن مستخدمي واتس آب لن يحتاجوا إلى إنشاء مجموعة منفصلة لمشاركة الوسائط مع جهات الاتصال عبر المجموعات أو مع أكثر من جهة اتصال غير موجودة في مجموعة واحدة.



وسيتمكن المستخدمون من تحديد المزيد من الأشخاص والمجموعات كمستلمين ، حتى لو كانوا في دردشة مختلفة، ومع ذلك، فإن الميزة التي رصدتها WaBetaInfo قيد التطوير حاليًا وقد تستغرق وقتًا لنشرها.



حيث تمت مشاهدة الميزة في واتس آب beta لتحديث Android 2.21.25.19، وقد شارك WaBetaInfo أيضًا لقطة شاشة تعرض قائمة محرر الوسائط عند مشاركة الوسائط على واتس آب، وكما هو مذكور أعلاه ، فإن الميزة قيد التطوير وستتم إتاحتها لمختبري الإصدارات التجريبية أولاً قبل طرحها للمستخدمين بشكل عام.



