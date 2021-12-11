وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية" تؤمّن مسيرات ذكرى انطلاقة "حماس" بشمال وغرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 4 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور" تُحرِّر 31 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يؤكد أهمية الفرق التطوعية في تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل 10000زائر للمواقع الأثرية وتعزز التوعية بالموروث الثقافي وكالة الرأي الفلسطينية كيفية أخذ لقطة شاشة كاملة على أجهزة أيفون.. خطوات وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يضيف ميزة جديدة تتيح إرسال الصور لأكثر من شخص فى نفس الوقت وكالة الرأي الفلسطينية كيفية التعامل مع تعطل تطبيق Spotify و5 طرق لإصلاحه وكالة الرأي الفلسطينية 4 طرق فعالة للتخلص من السعال الليلى وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحمي فروة رأسك من القشرة في الشتاء؟
أخبار » الأخبار الحكومية

السياحة تستقبل 10000زائر للمواقع الأثرية وتعزز التوعية بالموروث الثقافي

11 كانون أول / ديسمبر 2021 08:56

11
11

غزة-الرأي

اكد وكيل وزارة السياحة والآثار دإبراهيم جابر أن المواقع الأثرية استقبلت خلال شهر نوفمبر 10000 زائر كان ابرزها متحف قصر الباشا وموقع تل ام عامر "دير القديس هيلاريون"وشملت المؤسسات الحكومية ونواب المجلس التشريعي والمؤسسات الأهلية والنخب الإعلامية والتعليمية وطلبة المدارس والوفود الأجنبية أهمها الصليب الأحمر واليونسكو والاتحاد الأوروبي ، واطلعتهم على نتائج الحفريات المكتشفة والمعلومات الإرشادية عن المقتنيات الأثرية فى المتحف وشواهد الحضارات المتعاقبة على غزة ، وابراز الموروث الثقافي وعظم الحضاري الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وبين دجابر أن الوزارة تبذل جهود دائمة في تعزيز الوعي الإعلامي وتعريف المواطنين بحضارتهم الممتدة عبر ألاف السنين، مبينا أن العلاقات العامة انتجت فلمين توعويين وثائقيين للتعريف بالبلدة القديمة ومتحف قصر الباشا ،وتعكف على اعداد الدليل الأثري السياحي التوعوي "غزة هاشم التاريخ المصور" والذي يوثق المعالم الأثرية والتاريخية للشعب الفلسطيني على أرضه.
واشار دجابر أن الوزارة مستمرة في النهوض بمرافق السياحة الداخلية وتنشيطها والتي بلغت بما يزيد عن 1250 منشأة سياحة حيث وقعت الوزارة اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية السياحة والسفر لتحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة للجمهور وتسهيل المعاملات الخارجية .
واضاف جابر مواصلة الوزارة مهامها في تطوير خدمة الجمهور فقد أنجزت دليل الخدمات الإلكتروني ووثقت بيانات عن معالم البلدة القديمة واعدت شهادة ميلاد لها وأدرجتها ضمن الجريدة الرسمية للوقائع الفلسطينية واستكملت بناء و تأهيل سور متحف قصر الباشا وزودته بكاميرات مراقبة وتواصل اشرافها على مشروع صيانة وترميم أرضية الفسيفساء بعبسان الكبيرة، والمدرسة الكاملية بحي الزيتون وإعادة تأهيلهم لنمط الحياة السابقة

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جائحة "كورونا" تُفقد سيدات غزة عملهن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟