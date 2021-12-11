السياحة تستقبل 10000زائر للمواقع الأثرية وتعزز التوعية بالموروث الثقافي

غزة-الرأي

اكد وكيل وزارة السياحة والآثار دإبراهيم جابر أن المواقع الأثرية استقبلت خلال شهر نوفمبر 10000 زائر كان ابرزها متحف قصر الباشا وموقع تل ام عامر "دير القديس هيلاريون"وشملت المؤسسات الحكومية ونواب المجلس التشريعي والمؤسسات الأهلية والنخب الإعلامية والتعليمية وطلبة المدارس والوفود الأجنبية أهمها الصليب الأحمر واليونسكو والاتحاد الأوروبي ، واطلعتهم على نتائج الحفريات المكتشفة والمعلومات الإرشادية عن المقتنيات الأثرية فى المتحف وشواهد الحضارات المتعاقبة على غزة ، وابراز الموروث الثقافي وعظم الحضاري الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وبين دجابر أن الوزارة تبذل جهود دائمة في تعزيز الوعي الإعلامي وتعريف المواطنين بحضارتهم الممتدة عبر ألاف السنين، مبينا أن العلاقات العامة انتجت فلمين توعويين وثائقيين للتعريف بالبلدة القديمة ومتحف قصر الباشا ،وتعكف على اعداد الدليل الأثري السياحي التوعوي "غزة هاشم التاريخ المصور" والذي يوثق المعالم الأثرية والتاريخية للشعب الفلسطيني على أرضه.

واشار دجابر أن الوزارة مستمرة في النهوض بمرافق السياحة الداخلية وتنشيطها والتي بلغت بما يزيد عن 1250 منشأة سياحة حيث وقعت الوزارة اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية السياحة والسفر لتحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة للجمهور وتسهيل المعاملات الخارجية .

واضاف جابر مواصلة الوزارة مهامها في تطوير خدمة الجمهور فقد أنجزت دليل الخدمات الإلكتروني ووثقت بيانات عن معالم البلدة القديمة واعدت شهادة ميلاد لها وأدرجتها ضمن الجريدة الرسمية للوقائع الفلسطينية واستكملت بناء و تأهيل سور متحف قصر الباشا وزودته بكاميرات مراقبة وتواصل اشرافها على مشروع صيانة وترميم أرضية الفسيفساء بعبسان الكبيرة، والمدرسة الكاملية بحي الزيتون وإعادة تأهيلهم لنمط الحياة السابقة



