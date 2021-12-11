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"محيسن" يؤكد أهمية الفرق التطوعية في تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع

11 كانون أول / ديسمبر 2021 08:58

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غزة-الرأي

أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن على أهمية الدور الذي تقدمه الفرق التطوعية التابعة للمراكز الشبابية في تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع الفلسطيني من خلال المبادرات المجتمعية التي تنفذها.
جاء ذلك خلال مشاركته في تكريم عدد من "صناع الجمال" تقديرًا لدورهم المهم، وذلك ضمن مبادرة "بكم بلدنا أجمل" التي ينفذها مركز ملتقى الشباب الفلسطيني تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة وبلدية النصيرات.
وحضر حفل التكريم مدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي، ومدير دائرة الاتحادات والمراكز الشبابية الأستاذ علاء الباز، ومدير مكتب التنسيقات الأستاذ صلاح جبر، ومدير قسم الشباب في مكتب المحافظة الوسطى الأستاذ أنور جودة.
وأشار محيسن إلى أن صناع الجمال يقدمون خدمة مهمة للمجتمع وهي الاعتناء بنظافة المرافق العامة والشوارع والميادين لتوفير بيئة نظيفة وصحية خالية من الأمراض والاوبئة، لافتًا إلى أن هذا التكريم يُعد اعترافًا لهم بالدور المهم الذي يقومون به، وتحفيزاً لهم وتكريماً لهم وابراز أهميتهم وتأثيرهم في المجتمع.
يذكر أن الهيئة العامة للشباب والثقافة تمول تنفيذ (22) مبادرة مجتمعية من خلال المراكز الشبابية في كافة محافظات قطاع غزة.
 

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