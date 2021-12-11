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"الداخلية" تؤمّن مسيرات ذكرى انطلاقة "حماس" بشمال وغرب غزة

11 كانون أول / ديسمبر 2021 09:04

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غزة-الرأي

أمّنت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية والأمن الوطني مسيرات جماهيرية في ذكرى انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، في محافظة شمال غزة ومنطقة غرب غزة.

وانتشرت عناصر الأجهزة الأمنية منذ ساعات ظهر اليوم في الشوارع والمفترقات الرئيسية شمال وغرب غزة؛ لتأمين وصول المواطنين إلى أماكن المسيرات، وتسهيل تحركهم ومنعاً للازدحام.

وشارك في عملية تأمين المهرجان عدد من الأجهزة الأمنية والخدماتية، حيث تعمل أجهزة الوزارة على تأمين المهرجانات والفعاليات الكبرى لمختلف الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بوجه عام في قطاع غزة.

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