المراكز الشبابية تنفذ عدة مبادرات شبابية مجتمعية بالوسطى

غزة-الرأي

نفذت المراكز الشبابية في المحافظة الوسطى برعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة عدة مبادرات شبابية تطوعية تسعى من خلالها إلى خدمة المجتمع المحلي وتعزيز الوعي المجتمعي.

وحضر انطلاق المبادرات، رئيس الهيئة أحمد محيسن،و مدير عام الشباب جمال العقيلي، ومدير مكتب التنسيقات صلاح جبر، ومدير دائرة الاتحادات والمراكز الشبابية علاء الباز، ومدير قسم الشباب في مكتب المحافظة الوسطى أنور جودة.

ونفذ مركز زينة للتدريب والتطوير وبالتعاون مع بلدية النصيرات وشرطة المرور الوسطى، مبادرة مجتمعية بعنوان "هنلونها سلامتك وسلامتنا"، لتعزيز وعي المواطنين بضرورة أخذ إجراءات الأمان والسلامة العامة على الطريق وتجنب الحوادث المرورية.

ونفذ مركز أطلس الشبابي بالتعاون مع بلدية النصيرات مبادرة تطوعية لتنظيف منطقة دوار النصيرات بمشاركة عدد من المتطوعين.

يذكر أن الهيئة العامة للشباب والثقافة تمول تنفيذ (22) مبادرة مجتمعية من خلال المراكز الشبابية في كافة محافظات قطاع غزة.