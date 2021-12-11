"التنظيم والإدارة بالداخلية" و"التشريعي" تناقشان مشروع التقاعد للموظفين

غزة-الرأي

عقدت لجنتي الداخلية والأمن والقانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني جلسة لمناقشة مشروع قانون التقاعد العام مع وفد من وزارة الداخلية وهيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

وحضر جلسة المناقشة رئيس لجنة الأمن والداخلية النائب د. مروان أبو راس، والأستاذ محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية، والعميد بهجت أبو سلطان رئيس هيئة التنظيم والإدارة، ومستشار وكيل وزارة الداخلية للشئون القانونية العميد عطية منصور، وعدد من نواب المجلس التشريعي والضباط بالهيئة.

وناقش الحضور مشروع التقاعد العام، والتعديلات المقترحة عليه، وكذلك مناقشة عدد من القضايا التي تهدف للمساعدة في تشريع القوانين التي تسهل عمل الوزارة.

وتطرق الجانبان إلى مناقشة بعض الاقتراحات حول القانون، والتي من شأنها الوصول إلى صيغة مشتركة تضمن حقوق منتسبي الوزارة المتقاعدين.