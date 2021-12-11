وكالة الرأي الفلسطينية 5346 مغادراً و5774 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 43 إصابة في 60 حادث سير الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش يعلن عن انشاء صندوق خاص لدعم خدمات أمراض القلب وكالة الرأي الفلسطينية مخطط لبناء مستوطنتين جديدتين على أراضي الجولان المحتل وكالة الرأي الفلسطينية الأسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه لليوم الـ117 وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية" تؤمّن مسيرات ذكرى انطلاقة "حماس" بشمال وغرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 4 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور" تُحرِّر 31 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يؤكد أهمية الفرق التطوعية في تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع
أخبار » الأخبار الحكومية

"التنظيم والإدارة بالداخلية" و"التشريعي" تناقشان مشروع التقاعد للموظفين

11 كانون أول / ديسمبر 2021 12:09

11
11

غزة-الرأي

عقدت لجنتي الداخلية والأمن والقانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني جلسة لمناقشة مشروع قانون التقاعد العام مع وفد من وزارة الداخلية وهيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

وحضر جلسة المناقشة رئيس لجنة الأمن والداخلية النائب د. مروان أبو راس، والأستاذ محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية، والعميد بهجت أبو سلطان رئيس هيئة التنظيم والإدارة، ومستشار وكيل وزارة الداخلية للشئون القانونية العميد عطية منصور، وعدد من نواب المجلس التشريعي والضباط بالهيئة.

وناقش الحضور مشروع التقاعد العام، والتعديلات المقترحة عليه، وكذلك مناقشة عدد من القضايا التي تهدف للمساعدة في تشريع القوانين التي تسهل عمل الوزارة.

وتطرق الجانبان إلى مناقشة بعض الاقتراحات حول القانون، والتي من شأنها الوصول إلى صيغة مشتركة تضمن حقوق منتسبي الوزارة المتقاعدين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جائحة "كورونا" تُفقد سيدات غزة عملهن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟