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أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً

11 كانون أول / ديسمبر 2021 12:36

غزة - الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بقطاع غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد.

وذكرت أن السفر سيكون للحافلتين السابعة والثامنة من كشف المسافرين رقم (2021/41) "هنا"، وجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/19) "هنا".

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كذلك دعتهم لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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