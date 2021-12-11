وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تختتم مسابقة العروض المسرحية باللغة الإنجليزية وكالة الرأي الفلسطينية العدل: استكمال بناء الجدار الفاصل حول غزة عقاب جماعي يستوجب المحاسبة وكالة الرأي الفلسطينية الارشاد المروري :استمرار برامج التوعوية المرورية لطلبة المدارس وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: لجنة دعم المنتج الوطني تضع خطط وسياسات تحمي المنتجات وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تجري إصلاحات لانهيارات شاطئ البحر بمنطقة الزهراء وكالة الرأي الفلسطينية كلية الدعوة الاسلامية بالأوقاف تنظم لقاءً مع طالباتها وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تناقش استمارة المسح الإحصائي الشامل للمدارس ورياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية العمل و الداخلية تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة المركزية تعقد اجتماعها الدوري بجلستها الـ 40 وتتخذ عدة قرارات وكالة الرأي الفلسطينية حماس توضح ملابسات الحادث الأليم بمخيم "البرج الشمالي" في لبنان
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف غزة تعقد لقاء فقهياً للأطباء في مجمع الشفاء الطبي

11 كانون أول / ديسمبر 2021 12:43

11
11

غزة-الرأي

عقد قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف غزة, لقاءً, بعنوان "الطبيب الإنسان بين الشريعة والإحسان"، استهدف عشرات الأطباء في مستشفى دار الشفاء في المحافظة.
بدوره، أوضح مدير أوقاف غزة د. محمد سالم أن اللقاء يهدف إلى تثقيف الأطباء في المجالات الدينية المتعلقة بالأحكام الفقهية في التعامل مع المرضى، مثمناً دور وزارة الصحة واهتمامها في خدمة المواطن والسهر على راحته وتحمل المسؤولية ولا سيما في ظل الحصار الظالم وجائحة كورونا.
وأشاد سالم بجهود الداعية د. رامي الدالي الذي كان له دوراً بارزاً في تعزيز المفاهيم الفقهية المتعلقة بمهنة الطب، وكيفية أدائها وفق معاني الإنسانية التي حث عليها ديننا الحنيف.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جائحة "كورونا" تُفقد سيدات غزة عملهن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟