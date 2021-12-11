أوقاف غزة تعقد لقاء فقهياً للأطباء في مجمع الشفاء الطبي

غزة-الرأي

عقد قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف غزة, لقاءً, بعنوان "الطبيب الإنسان بين الشريعة والإحسان"، استهدف عشرات الأطباء في مستشفى دار الشفاء في المحافظة.

بدوره، أوضح مدير أوقاف غزة د. محمد سالم أن اللقاء يهدف إلى تثقيف الأطباء في المجالات الدينية المتعلقة بالأحكام الفقهية في التعامل مع المرضى، مثمناً دور وزارة الصحة واهتمامها في خدمة المواطن والسهر على راحته وتحمل المسؤولية ولا سيما في ظل الحصار الظالم وجائحة كورونا.

وأشاد سالم بجهود الداعية د. رامي الدالي الذي كان له دوراً بارزاً في تعزيز المفاهيم الفقهية المتعلقة بمهنة الطب، وكيفية أدائها وفق معاني الإنسانية التي حث عليها ديننا الحنيف.

