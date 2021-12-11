مديرية أوقاف الشمال تنفذ مشروع القافلة الدعوية الكبرى

غزة-الرأي

نفذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف الشمال مشروع القافلة الدعوية الكبرى بالمحافظة، بمشاركة (30) داعية، بحضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا, ومدير عام الدعوة والارشاد أ. أمير أبو العمرين, ومدير أوقاف الشمال د. مرسي سلمان, ورئيس قسم الدعوة المجتمعية م. محمد أبو سعدة.

بدوره ،أوضح الأغا أن مشروع القافلة الدعوية يعد واحداً من أوجه النشاط الدعوي الجماعي, الذي يشارك فيه مجموعة من الدعاة ذوي الخبرة والكفاءة, منوهاً بأن العمل يسير وفق منهجية علمية متميزة وطموحة.

من جهته، أشار سلمان أن القافلة لا ينحصر دورها داخل جدران المساجد فقط بل من خلال التحرك علي كل الناس في أماكن تواجدهم, حسبة لله عز وجل, مشيداً بجهود القائمين علي هذا المشروع الدعوي الذي يخدم الدين ويوصل رسالته.

ولفت إلي أنه تم ترشيح 30 داعية من أصحاب التميز والتأثير من الدعاة والعلماء داخل المجتمع, واعداد جدول الدروس الوعظية التي تستهدف المساجد, والمستشفيات, والسجون والنظارات, والنوادي الرياضية, والمواقع الجهادية وتجمعات العائلات, والمؤسسات الدعوية.

