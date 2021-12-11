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السياحة وجمعية السياحة والسفر يبحثان سبل تعزيز الخدمات للمواطنين

11 كانون أول / ديسمبر 2021 12:48

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غزة-الرأي

استقبل وكيل وزارة السياحة والآثار د. إبراهيم جابر وفد من جمعية وكلاء السياحة والسفر يرأسه الحاج وسيم مشتهي رئيس الجمعية، حيث بحثا سبل تعزيز جودة الخدمات السياحية لصالح المواطنين.
بدورة رحب وكيل وزارة السياحة بالوفد مثمناً دور جمعية وكلاء السياحة والسفر في خدمة المواطن ومساهمتها في رفع اسم فلسطين في الداخل والخارج، وخاصه في ل الظروف الحالية التي شهد تراجاً على صعيد القطاع السياحي في ظل استمرار الحصار.
وشدد د.جابر على ضرورة تظافر الجهود بين الحكومة ممثلة بوزارة السياحة والجمعيات والهيئات الخاصة بمجال السياحة والسفر للتخفيف عن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم في هذا المجال مشيراً الى أهمية البروتوكول الذي تم توقيعه مع الجمعية قبل أسبوعين.
واكد وكيل الوزارة على دعم المؤسسات والجمعيات والشركات السياحية وتذليل العقبات التي تعترض طريقها للنهوض بواقع السياحة الداخلية مؤكداً على الملاحقة القانونية للشركات العشوائية العاملة دون ترخيص بهدف تحقيق السلامة العامة وتفاديأ للمخاطر أو وقوع المواطنين بشرك عمليات النصب والاحتيال.
وناقش اللقاء مع ممثلي مكاتب السياحة آليات معالجة جوازات السفر التركية كون الفيز تصدر خارج قطاع غزة ووضع الحلول المثلي لتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة في مجال السفر والمعاملات الخارجية.
من جانبه أثني الحاج وسيم مشتهى رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر على دور الوزارة في دعم القطاع السياحي ومساندته لتجاوز الازمة الحالية، وطالب بضرورة محاربة المكاتب العشوائية التي تؤثر على عمل المكاتب المرخصة والقانونية.
واكد المجتمعون على تنفيذ قرارات الوزارة فيما يتعلق بتنظيم مكاتب السياحة وتصويب اوضاعها القانونية كما هو مقرر فى مذكرة التفاهم بين الطرفين، والعمل الجاد على دعم القطاع السياحي ومساندته لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر على قطاع غزة ومكافحة المكاتب العشوائية التى تؤثر على عمل المكاتب المرخصة والقانونية.
 

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