اللجنة المركزية تعقد اجتماعها الدوري بجلستها الـ 40 وتتخذ عدة قرارات

غزة-الرأي

عقدت اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلستها رقم 40/2021 في مقرها الدائم بوزارة الحكم المحلي لمناقشة عدة ملفات وإصدار القرارات الخاصة بها.

وترأس اللجنة وكيل وزارة الحكم المحلي م.سمير مطير، وبحضور كامل أعضاء اللجنة حيث تم عرض الملفات البالغ عددها 23 موضوع .

حيث تمت الموافقة على عدد (1) من معاملات الترخيص ومناقشة (18) ملف تفصيلي لشوارع وأحياء سكنية في محافظات غزة، حيث تنوع اتخاذ القرارات فيها ما بين ادخال تعديلات وإيداع وتصديق نهائي.

كما ناقشت اللجنة المركزية عدد (3) ملفات تتعلق بمشاريع تقسيم وإفراز.

وفيما يتعلق بالمتفرقات فقد تم عرض عدد (1) ملفات متفرقة كان قرار اللجنة فيها تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع.

كما ناقشت اللجنة المركزية اعتماد المخطط التفصيلي لمشروع تطوير وتوسعة كورنيش مدينة بيت لاهيا الممول من الحكومة المصرية.

كما وأقرت اللجنة المركزية تشكيل لجنة لدراسة الحرف والمنشآت المركزية التي يتم اعتمادها من اللجنة المركزية.

