العمل و الداخلية تبحثان التعاون المشترك

غزة-الرأي

استقبل أ. محمد طبيل القائم بأعمال وكيل وزارة العمل، ومدير عام خدمات التشغيل العميد بهجت أبو سلطان رئيس هيئة التنظيم والإدارة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، وذلك لبحث التعاون المشترك.

وكان في استقبال وفد الهيئة، أ. عبدالله كلاب مدير عام التدريب المهني، وأ. نبيل المبحوح مدير عام هيئة العمل التعاوني، وأ. إبراهيم شحيبر ممثل عن الإدارة العامة للتشغيل،

وثمن أ. طبيل هذه الزيارة التي تأتي في إطار بحث وتعزيز ثقافة التعاون المشترك، بين هيئة التنظيم والإدارة ووزارة العمل، بما ينسجم مع الأنظمة والقرارات للارتقاء بالعمل المؤسسي.

بدوره، قدم أ. كلاب، شرحاً حول طبيعة عمل مراكز التدريب المهني، ودورهم في صقل مهارات الشباب الباحث عن فرصة عمل، إلى جانب تعزيز العلاقة بين التدريب المهني وهيئة التنظيم والإدارة.

من جهته، أشاد العميد أبو سلطان بدور وزارة العمل وسعيها المستمر لتوفير بيئة عمل آمنة وفرص تشغيل لكل فئات المجتمع، وعلى عملهم الدؤوب في مراكز التدريب المهني من أجل تخريج جيل واعد يسعى لتطوير نفسه مهنياً وقادر على إيجاد فرصة عمل مناسبة.

