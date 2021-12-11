كلية الدعوة الاسلامية بالأوقاف تنظم لقاءً مع طالباتها

غزة-الرأي

نظم قسم شؤون الطالبات في كلية الدعوة الإسلامية فرع الوسطي التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينة, لقاءً مفتوحاً مع طالباتها, بحضور عميد الكلية د. عبدالله أبو عليان، والنائب الاكاديمي د. أحمد مشتهى ، والنائب الإداري د. عادل الهور, وذلك في اطار اشراك الطالبات في رؤية النهوض والارتقاء بالكلية.

وأكد أبو عليان سعي اداراته لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الكلية من خلال اشراك الطلبة والطالبات فيها, منوهاُ بأن المثابرة والاجتهاد وتلقي العلم الشرعي أساس الانطلاق في منارات الهدي والصلاح, وفي الحياة العملية والمهنية على حدِ سواء.

وأِشاد أبو عليان ونائباه بدور الطالبات والتزامهن بتوجيهات الكلية، وحرصهن على تمثيل الكلية بأفضل صورة.

