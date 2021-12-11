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الارشاد المروري :استمرار برامج التوعوية المرورية لطلبة المدارس

11 كانون أول / ديسمبر 2021 01:02

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غزة-الرأي

نفذ فريق الارشاد المروري التابع لوزارة النقل والمواصلات ووزارة الداخلية واتحاد جمعيات السلامة المرورية عددا من المحاضرات التوعوية لطلبة المدارس في عدد من المدارس الحكومية ومدارس الوكالة استفاد منها حوالي 2500 طالب وطالبة من مختلف تلك المدارس وقد تم القاء المحاضرات في مدارس على بن أبي طالب ومدرسة الشيماء الثانوية ومدرسة مسقط ومدرسة مصطفى حافظ وبنات النصيرات.
وأكد أ. طلال القرشلي نائب مدير عام الهندسة والسلامة المرورية بأن استمرار برامج التوعية المرورية في المدارس يأتي من أجل تعزيز ثقافة الوعي المروري لدى طلبة المدارس وللتقليل من الحوادث المرورية.
من جهته أوضح المقدم أشرف أبو عربية مدير المعهد المروري التابع لشرطة المرور بأن ضباط المعهد المروري يقومون بإلقاء محاضرات توعوية في كافة محافظات قطاع غزة وأن الهدف من هذه البرامج التوعوية هو نشر الثقافة المرورية بين كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث نقوم بها في رياض الأطفال والمدارس والمساجد.
وثمن العديد من مدراء المدارس البرامج التوعوية التي تقوم بها وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور من أجل توعية طلابنا وشرح السلوكيات المرورية الخاطئة التي يقوم بها بعض الطلبة والتقليل من حوادث المرور بين صفوف الطلبة.
 

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