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العدل: استكمال بناء الجدار الفاصل حول غزة عقاب جماعي يستوجب المحاسبة

11 كانون أول / ديسمبر 2021 01:05

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غزة-الرأي

قالت وزارة العدل أن استكمال بناء قوات الاحتلال الإسرائيلي للجدار الفاصل حول غزة بمثابة عقاب جماعي يستدعي المساءلة والضغط لوقفه فوراً.
وأكدت الوزارة على أن الاحتلال الإسرائيلي يسوق المبررات الواهية لإحكام قبضته على حياة ما يزيد عن مليوني نسمة محاصرين بشكل شبه كامل جوا وبحراً وبراً.
وقالت في بيان لها أن الاحتلال لا يبالي بحياة وآمال الفلسطينيين المحاصرين منذ خمسة عشرة عاماً، وضاعف من معاناتهم في حروب أربعة، في سياسة حصار وعقاب جماعي ممنهجة ومتواصلة.
وطالبت وزارة العدل الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة تطبيق بنود هذه الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ووقف انتهاكات الاحتلال للحقوق الفلسطينية المكفولة بموجب القوانين والشرائع الدولية كافة، وعدم الاقتناع بمبررات الاحتلال التي يسوقها لخنق الفلسطينيين.
 

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