تعليم الوسطى تختتم مسابقة العروض المسرحية باللغة الإنجليزية

غزة-الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى مسابقة العرض المسرحي باللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات صفوف العاشر والحادي عشر، بحضور أ. هشام الحاج مدير التربية والتعليم بالوسطى، وأ. كمال ابو شملة رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. مصطفى أبو عطوان، ود. تغريد نجم، وأ. أمل أبو شرار مشرفو مبحث اللغة الإنجليزية، ولجنة مبحث اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية والمدارس المشاركة في المسابقة، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

وهنأ الحاج الفائزين المشاركين في مسابقة العروض المسرحية باللغة الإنجليزية، مضيفاً بأن المسرح يشكل أحد أدوات النضال والعمل على نيل الحرية والاستقلال، ويفتح الافاق لإيجاد الحلول للمشاكل السياسية والاجتماعية والتربوية التي تواجه المجتمع، مشدداً على أهمية مخاطبة العالم باللغات المختلفة وفي مقدمتها اللغة الإنجليزية لنقل معاناة شعبنا وطموحاته.

وتميزت العروض المسرحية التي قدمتها المدارس المشاركة بالإبداع وأبرزت مواهب طلابها وطالباتها في مجال التمثيل واستخدام اللغة الإنجليزية للتعبير عن مواضيع حياتية متصلة بخبرة الطلبة وتجاربهم، وقد تنوعت مواضيع العروض ما بين الوطنية والسياسية والاجتماعية.

وجاءت النتائج لدى البنين على النحو التالي، حيث فازت مدرستي العز بن عبد السلام الثانوية للبنين وشهداء النصيرات الثانوية "ب" بالمركز الأول، ومدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين بالمركز الثاني، ومدرسة عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنين بالمركز الثالث، ومدرسة شهداء النصيرات الثانوية "أ" للبنين بالمركز الرابع.

وفي نتائج الطالبات، فازت مدرستي ممدوح صيدم الثانوية وسكينة بنت الحسين الثانوية بالمركز الأول، ومدرستي صبرا وشاتيلا الثانوية للبنات والبريج الثانوية "أ" بالمركز الثاني، ومدرستي رفيدة الأسلمية ومسقط الثانوية بالمركز الثالث، ومدرستي العروبة الثانوية والبريج الثانوية "ب" بالمركز الرابع، ومدرستي عبد المعطي الريس المهنية الثانوية وخولة بنت الأزور الثانوية بالمركز الخامس، ومدرستي دير البلح الثانوية ومساعد العازمي الأساسية بالمركز السادس، ومدرسة زينب الريس الأساسية المشتركة بالمركز السابع.

