"تشامبيونز" تتوج بكأس المرحوم عبدالله الكرنز لأكاديميات كرة القدم

غزة-الرأي

توج فريق تشامبيونز بكأس المرحوم عبدالله الكرنز لأكاديميات كرة القدم مواليد 2008 بعد الفوز على أكاديمية المحترفين بركلات الترجيح (3/5) في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد فلسطين الرياضي.

وحضر المباراة النهائية وتتويج البطل محمد حلس مدير وحدة الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وياسر رضوان عضو المكتب التنفيذي في اتحاد كرة القدم ورئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، وعائلة المرحوم عبدالله الكرنز.

وتميزت المباراة النهائية بالندية والأداء القوي من الفريقين وسنحت عدة فرص لكل منهما لكن التوفيق عاندهما فانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

فاحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي منحت الفوز لتشامبيونز وسط فرحة كبيرة من اللاعبين، وتضمنت مراسم التتويج تقديم درع لتكريم عائلة المرحوم الكرنز وفاء لمسيرته الرياضية الحافلة بالعطاء وخدمة الرياضة الفلسطينية.

