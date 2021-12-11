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خلال استقباله وفد من منطقتي الحكر والبركة

رئيس بلدية دير البلح يؤكد حرص البلدية لتحسين واقع الخدمات

11 كانون أول / ديسمبر 2021 01:16

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غزة-الرأي

ناقشت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة احتياجات منطقتي الحكر والبركة والمشكلات التي يعاني منها السكان والخدمات المقدمة إليهم وسبل تحسين واقع الخدمات فيها.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو لوفد من حي البركة، حكر الجامع للتباحث حول عدد من القضايا التي يعاني منها السكان ومناقشة أولويات المنطقتين والمساهمة في حلها سيما خلال فصل الشتاء.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز العلاقة مع المجتمع المحلي والاطلاع على احتياجات المناطق وتحديدها للعمل على تلبيتها، واستمع رئيس البلدية للعديد من القضايا ومناقشتها بما يلبي احتياجات المواطنين والأسس والقوانين المعمول بها.
وأكد على الجهود المستمرة لتحسين واقع الخدمات بالمدينة، لافتاً إلى عمل فرق وطواقم البلدية على مدار الوقت وتعاملهم مع متطلبات المواطنين بما يتلائم مع إمكانات البلدية المتوفرة، مستعرضاً الظروف التي تمر بها البلدية وسعيها الحثيث للاستمرار في تقديم الخدمات دون أن يشعر المواطن بأي نقص.
 

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