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بلدية بني سهيلا تعقد اجتماعًا لمناقشة الخطة التشغيلية لعام 2022م

11 كانون أول / ديسمبر 2021 01:18

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غزة-الرأي

عقدت بلدية بني سهيلا صباح اليوم اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة التشغيلية المقترحة لدوائر البلدية للعام 2022م، وذلك بحضور رئيس البلدية م. حمدان رضوان، وأعضاء المجلس البلدي، وبمشاركة مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في البلدية.
وخلال اللقاء أكَّد رئيس البلدية على أهمية اللقاء الذي يأتي في إطار جهود البلدية لتوسيع قاعدة المشاركة الفعَّالة من كافة الدوائر والأقسام ذات العلاقة لمناقشة الخطة التشغيلية للبلدية وفق التكاليف المقترحة للبرامج، والأنشطة لكل دائرة، والفترة التي سيتم تنفيذها والموزعة على العام 2022م، وذلك وفق الإمكانيات المتاحة مع مراعاة بعض المتغيرات التي قد تحدث لاحقًا.
وأشار م. رضوان إلى أهمية إعداد الخطط التشغيلية ومتابعة تنفيذها وصولًا إلى تحقيق الأهداف المرجوة والنهوض بالعملية التنموية والارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال اللقاء استعرض مدراء الدوائر خططهم التشغيلية والتي شملت توضيح الأنشطة وتكلفتها ووسائل تحقيقها ومؤشرات قياس النجاح لها.
 

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