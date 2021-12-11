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وزارة الأوقاف تُفند للرأي إشاعة إنشاءها لمقبرة جديدة

11 كانون أول / ديسمبر 2021 06:15

المقبرة الشرقية
المقبرة الشرقية

غزة- الرأي:

فندت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الإشاعة التي تداولها نشطاء مواقع التواصل حول إنشاءها لمقبرة جديدة شرق غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، د. عادل الهور، خلال حديثه لوكالة الرأي، "إن نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي قد حرفوا دعوة الوزارة التي دعت فيها الناس لعدم الدفن في المقابر الممتلئة والمغلقة الموجودة داخل أحياء غزة والدفن في مقبرة الشهداء "شرق جباليا"".

ودعا الهور نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها من مصادرها الرسمية.

ويذكر أن وزارة الأوقاف تطلق دعوات بشكل مستمر للناس لعدم دفن موتاهم داخل المقابر المغلقة والتوجه للدفن في المقابر المفتوحة.

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