إشبيلية يحافظ على وصافة الدوري الإسباني بانتصار صعب ضد أتلتيك بلباو

تغلب إشبيلية على مضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت ضمن الجولة الـ17 من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وعلى ملعب (سان ماميس)، جاء هدف المباراة الوحيد لصالح الفريق الأندلسي من توقيع لاعب الوسط الدنماركي توماس ديلاني (ق38).



وعلى هذا النحو، رفع رجال جولين لوبيتيجي رصيدهم إلى 34 نقطة في الوصافة بفارق 5 نقاط عن المتصدر، ريال مدريد، الذي سيواجه غدا الأحد أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، مع العلم أن الفريق الأندلسي له مباراة مؤجلة.



وفي المقابل، تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 21 نقطة في الترتيب الـ10 بالليجا.

من جانبه، تغلب فالنسيا بصعوبة على ضيفه إلتشي (2-1) في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت ضمن الجولة الـ17 من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "لا ليجا".

وعلى ملعب (المستايا)، تقدم أصحاب الأرض أولا عبر المهاجم البرتغالي جونزالو جويديس (ق24)، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الخفافيش".



واستمرت النتيجة دون تغيير حتى أدرك الضيوف التعادل عبر المهاجم الأرجنتيني لوكاس بويي (ق75).



وحسم فالنسيا المباراة بعد هدف جاء من توقيع المدافع الإيطالي كريستيانو بيتشيني (ق86).



وعلى هذا النحو، رفع فالنسيا رصيده إلى 25 نقطة بالمركز الـ7، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 15 نقطة بالمركز الـ16.