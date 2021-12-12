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الجزائر تقصى المغرب بركلات الترجيح وتواجه قطر فى نصف النهائي

12 كانون أول / ديسمبر 2021 08:53

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تأهل منتخب الجزائر لنصف نهائي بطولة كأس العرب، بعد تغلبه على نظيره المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 3، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل بنتيجة 2 - 2، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء السبت، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب "قطر 2021".

جاء الشوط الأول قويا من جانب المنتخبين، وإن كان المنتخب الجزائرى الأكثر سيطرة على مجريات اللعب والأكثر تهديدا لمرمى الزنيتى حارس المنتخب المغربي. 

وفى الشوط الثانى تقدم منتخب الجزائر عن طريق نجمه ياسين براهيمى فى الدقيقة 62 من زمن اللقاء عن طريق ركلة جزاء. 

وجاء الرد سريعا من جانب المنتخب المغربي فى الدقيقة 64 عن طريق اللاعب محمد النهيرى، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية. 

  

وفى الشوط الأول الإضافى نجح منتخب الجزائر فى إضافة الهدف الثانى عن طريق النجم يوسف البلايلى فى الدقيقة 102، من تسديدة رائعة، مستغلا تقدم حارس المنتخب المغربي. 

ونجح بدر بانون مدافع الأهلى فى تسجيل هدف التعادل للمنتخب المغربي فى الدقيقة 111 من ضربة رأسية على يسار مبولحى حارس محاربي الصحراء، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح. 

  

ونجح المنتخب الجزائرى فى حسم ركلات الترجيح بنتيجة 5 - 3 ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب. 

ويواجه المنتخب الجزائرى نظيره القطرى فى دور نصف النهائى، بعد أن تغلب الأخير على منتخب الإمارات بخماسية نظيفة، فى التاسعة من مساء الأربعاء المقبل.  

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