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أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم

12 كانون أول / ديسمبر 2021 08:58

غزة - الرأي

جاءت أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الأحد وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي: 

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