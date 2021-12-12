وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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12 كانون أول / ديسمبر 2021 08:58
غزة - الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الأحد وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:
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