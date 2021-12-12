كيفية استخدام تطبيق Gmail لإجراء مكالمة هاتفية؟



يسمح التحديث الجديد في Google Chat للمستخدمين بإجراء مكالمات صوتية ومرئية من شخص لاخر يمكن الوصول إلى التحديث من قبل المستخدمين الذين لديهم إصدارات Android و iOS من Gmail، وبعد التحديث ، يمكن للمستخدمين الآن رؤية رمز الهاتف والفيديو في الزاوية اليمنى العليا من نوافذ الدردشة الشخصية.



وإلى جانب ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا رؤية تفاصيل المكالمات الفائتة والمكالمات الجارية من قائمة الدردشة.



كيف أقوم بإجراء مكالمة هاتفية من Gmail؟

- افتح تطبيق Gmail على هاتفك الذكي

- اضغط على خيار الدردشة الذي يظهر في الأسفل

- اضغط على جهة اتصال لفتح نافذة الدردشة الفردية

- لإجراء مكالمة ، انقر فوق رمز الهاتف الذي يظهر في الزاوية اليمنى العليا



كيف أقوم بإجراء مكالمة فيديو على Gmail Mobile؟

- افتح تطبيق Gmail على هاتفك المحمول

- من خيار الدردشة الذي يظهر في الجزء السفلي ، ابدأ محادثة مع من خلال النقر على جهة اتصال

- سيتم فتح نافذة دردشة فردية

- اضغط على أيقونة الفيديو الموجودة في الزاوية اليمنى العليا لإجراء مكالمة فيديو



هل يمكنك إجراء مكالمة فيديو على Gmail؟

تم طرح ميزة مكالمات الصوت والفيديو 1: 1 في Google Chat داخل تطبيق Gmail على iOS و Android، ويمكن للمستخدمين ببساطة إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو من خلال الرموز التي تظهر في أعلى يمين الدردشات الفردية.