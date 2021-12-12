رئيس إنستجرام يكشف عن اختبار ميزة "التسلسل الزمنى"

استخدم رئيس انستجرام آدم موسيرى قصته للإجابة عن أسئلة الناس حول خطة الشركة لإعادة موجز التسلسل الزمنى، والذى وعد به خلال ظهوره فى جلسة استماع بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء الماضى، وذلك فى سؤال وجواب، قال أن الشركة تختبر نسختين من الميزة وأنها "تستهدف أوائل العام المقبل" كنافذة للإصدار وفقا لما نقله موقع theverege.

سيتيح لك إصدار واحد من الخلاصة الزمنية "اختيار المفضلات لديك وستظهر فى الجزء العلوى بترتيب زمنى على حد قوله. سيتيح لك الآخر مشاهدة المشاركات من كل من تتابعهم بترتيب زمنى على الرغم من أنه لم يذكر كيفية نشر المشاركات الموصى بها.

عندما طرح سؤال متابعة على موسيرى متى ستظهر الميزة، قال إنها لن تكون طويلة جدًا، وأن Instagram "يختبر بالفعل الفكرة المفضلة". قال أن الوضع "الزمنى الكامل" سيأتى بعد فترة وجيزة.

بتكرار تغريدة من إنستجرام الأربعاء الماضى يوضح Mosseri أن الشركة لا تتخلى عن خلاصتها الخوارزمية للعودة إلى الخلاصة الصحيحة، وأنه سيكون مثل تويتر، حيث يمكنك اختيار الإصدار الذى تريده. "نحن لا نبتعد عن الترتيب تمامًا. سوف نمنح الناس خيار الذهاب إلى نسخة متسلسلة زمنياً من الخلاصة. وقال: " نعتقد أن الترتيب يساعدنا فى ربط الأشخاص بالمحتوى الأكثر أهمية بالنسبة لهم."

فى الأسئلة والأجوبة الخاصة به أجاب موسيرى أيضًا على أسئلة حول خطط Instagram لميزة الرقابة الأبوية القادمة، بالإضافة إلى وقته فى مجلس الشيوخ. يمكنك قراءة المزيد حول شهادته حول سلامة الأطفال، حيث اقترح إنشاء "هيئة صناعية" للتحكم فى كيفية استخدام بيانات الأطفال.